В Череповце открыли детскую площадку в стилистике XIX века

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В Череповце Северсталь подарила уличную площадку в стилистике XIX века историко-архитектурному музею «Усадьбе Гальских». Об этом сообщило ИА ВологдаРегион. Теперь дети и родители смогут после экскурсии немного отдохнуть на свежем воздухе.

Детский комплекс построен по рекомендациям архитекторов позапрошлого века и включает в себя качели обыкновенные, качели-качули, фигуры лошадок, набор для игры в крикет и другое. Площадка соответствует современным нормам безопасности. На строительство компания потратила 250 тысяч рублей.

Дворянская усадьба Гальских построена в начале XIX века в стиле провинциального классицизма. Памятник истории и культуры федерального значения расположен на берегу реки Шексны.