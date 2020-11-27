При реставрации дома в Вологде нашли бутылку с посланием из прошлого

Фото со страницы мэра

В минувший четверг прошло официальное открытие реставрации самого старого деревянного здания Вологды - дома Засецких, 1780 года постройки. Домом, расположившимся на перекрестке улицы Ленинградской и проспекта Победы, владел дворянский род. На данный момент объект признан культурным наследием федерального значения.

Мэр города сообщил, что в уникальной усадьбе уже обнаружили пару интереснейших находок - посланий от строителей, занимавшихся ремонтом в 1908 и в 1974 годах. Губернатор Олег Кувшинников, ситименеджер Сергей Воропанов и меценат Герман Якимов тоже оставили для будущих поколений капсулу в основании изразцовой печи.

Фото со страницы мэра

Реставратором придется серьезно постараться: планируется замена 30% деревянных элементов, укрепление фундамента. Особняк перекрасят в исторический цвет охры. В порядок собираются привести весь комплекс зданий: флигель, зимник, каретник и вишневый сад. После ремонта там может открыться ЗАГС для проведения торжественных церемоний.