На Вологодчину завезли последнюю партию вакцины против гриппа

-

В минувшие дни в Вологодскую область поступила последняя в этом году партия отечественной вакцины для профилактики гриппа «Совигрипп». Препарат ставится внутримышечно в верхнюю часть плеча - защита сохранится на год. Напомним, что вакцинация - это наиболее эффективный способ избежать заболевания или уменьшить риск развития тяжелых осложнений.

Всего в регион завезли 645 тысяч доз, при этом 200 тысяч из них - для детей и беременных. Вакцину уже получили 517 тысяч вологжан (почти половина населения) - это 74% от плана иммунизации. Департамент здравоохранения сообщил, что привита 21 тысяча работников медицинских организаций, провакцинированы сотрудники образовательных учреждений, коммунальщики и представители сферы транспортных услуг..

Прививочная компания все еще продолжается. Партия вакцин позволит привить 49 тысяч взрослых вологжан. Иммунизироваться можно в поликлиниках по месту жительства, учёбы или работы.