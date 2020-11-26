В Вологде задержали двоих мужчин, ограбивших Скомбанк

Ограбление произошло в начале рабочего дня на улице Ленинградской, 71 Фото: Ольга Кузнецова

В Вологде задержали подозреваемых в ограблении банка. Мужчин обвиняют в разбое.. Как сообщала "Комсомолка", в Вологде на улице Ленинградской, 71, двое в масках ограбили банк. Одну из сотрудниц они связали, а от другой, угрожая ножом, потребовали открыть сейф. Сообщники забрали деньги и скрылись. Всего пропало 435 380 рублей. Уголовное дело возбуждено по статье "Разбой".

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области, одному из нападавших 53 года, второму - 42.

По данным пресс-службы судов, один из фигурантов добровольно явился в полицию и выдал правоохранителям часть похищенных денег. Он был отправлен под домашний арест. Еще один из подозреваемых заключен под стражу,

- Суд учел, что вологжанин добровольно явился в органы полиции, дал признательные показания, добровольно выдал часть похищенных денег, что свидетельствует о его сотрудничестве с органами следствия. Кроме того, он имеет место регистрации в Вологде, работает без оформления на мебельном производстве, ранее не судим, к административной ответственности за нарушение общественного порядка не привлекался, - сообщает пресс-служба судов Вологодской области.