Вологду активно украшают к новогодним праздникам

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Областную столицу продолжают готовить к Новому году. Скоро в Вологде появится новый "Новогодний шар" - объемную светящуюся фигуру подрядчик заменит по гарантии. В этом году его установят напротив кинотеатра Ленком. Департамент городского хозяйства пообещал, что конструкция стала более надежная.

К понедельнику должны доставить трехметровую светящуюся "Танцующую пару". Ее можно будет найти на проспекте Победы, 7. Возможно, фигуру огородят, установят на подиум.

Почти завершен монтаж новогодних консолей на мостах: всего 60 световых конструкций. Иллюминация уже есть на Пошехонском и мосту 800-летия. Сейчас подрядчик трудится над Ленинградским и Октябрьским. Праздничное освещение в виде гирлянд, прожекторов и арт-объектов уже появилось на пл. Революции, пл. Дрыгина, в Кремлевском саду, на Каменном мосту, на аллеях по улицам Мира и Пушкинской. Все работы должны быть окончены к 5 декабря.

В микрорайонах устанавливают новогодние ели, они уже появились на улице Конева и в Лосте. Еще пять 9-метровых деревьев в пути. Всего в городе планируется украсить 19 елей и две 20-метровые ели (для главных площадей), сообщает пресс-служба Администрации города.