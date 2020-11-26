Слепой череповчанин открыл интерактивный музей

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Череповчанин Николай Пепень, ослепший в 8 лет, открыл интерактивный музей "Мир без света". В Череповце по адресу Строителей, 30, посетители смогут ориентироваться лишь на нюх, слух и осязание. По мнению создателя, темнота учит доброте: чтобы здоровые люди были толерантнее к людям с ограниченными возможностями.

Этот музей своем роде психологический тренинг. Если лично "пожить", пусть ненадолго, в кромешной тьме, можно прочувствовать, как устроен мир незрячих.

Николай рассказал о своем проекте: "Люди в темноте начнут понимать, что для нас значит домашняя обстановка: где телевизор, диван, кресло, стол, кухня, посуда, как это найти. Потом пространство трансформируется в магазин или супермаркет. Там тоже нужно определить, где взять корзину, набрать в нее нужные продукты. Затем будет кафе в темноте. Там люди будут заказывать чашечку чая или кофе".