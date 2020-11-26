Пятерым криминальным боссам Вологодчины предъявлены обвинения

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В Вологодской области Следственная часть Следственного управления УМВД России окончила расследование уголовного дела, возбуждённого по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

Один из фигурантов дела с 1986 по 2019 год являлся вором в законе и управлял другими преступниками. В частности, назначил трех мужчин "смотрящими" за Череповцом, Великим Устюгом и Вологдой

В прошлом году правоохранители провели спецоперацию и задержали криминального лидера и его назначенцев. Еще один "авторитет" находится в местах лишения свободы. Прокурор вынес обвинительное заключение по делу, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Мужчинам грозит до 15 лет лишения по данной статье, сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.