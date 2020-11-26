Черная неделя на Вологодчине: каждый день от коронавируса погибают вологжане

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Сегодня стало известно, что за минувшие сутки умерло еще 9 вологжан. В моногоспиталях Вологодской области за последние 6 дней погибли 45 пациентов, всего 119 за все время. За 24 часа выявлено еще 263 заболевших. Такой катастрофической смертности в пандемию на Вологодчине не было. С больничного выписали 201 вологжанина.

Статистика с сайта Яндекс.Коронавирус

Сегодня, 26 ноября, Вологодская область заняла первое место по стране по коэффициенту распространения коронавируса, который равен 1,36.

Статистика с сайта стопкоронавирус.рф

Подробную статистику по заболевшим по муниципалитетам публиковать перестали вовсе, из-за несостыковок в данных. Накануне губернатор озвучил дополнительные ограничения по коронавирусному режиму.