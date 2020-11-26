В Вологде может исчезнуть пешеходный переход у драмтеатра

Фото со страницы мэра

В Вологде разгорелись жаркие споры насчет демонтажа нерегулируемого пешеходного перехода у драмтеатра. Данный участок один из наиболее аварийно-опасных в городе. На днях водитель иномарки сбил здесь женщину и 8-летнюю девочку. К счастью, они остались живы, получив травмы.

Мэр Вологды разместил на своей личной странице в соцсети опрос, где предложил несколько вариантов развития событий: установить островок безопасности, убрать переход, установить светофор, установить искусственную неровность. Победил вариант с "лежачим полицейским".

Позже ситименеджер заявил, что многие голосовавшие оказались вовсе не вологжанами. Поэтому настоящий выбранный народом вариант - это убрать зебру. Хотя по общей сумме голосов (даже только вологжан) противоположные варианты выигрывают. Теперь стало известно, что члены Общественного совета Вологды также поддержали идею демонтажа пешеходного перехода. Решение практически бесплатное.

Опрос на странице мэра Фото: vk.com

Однако самыми популярными комментариями к опросу оказались те, что предлагали комплексный вариант. Вологжане попросили установить освещение над переходом, ограничить скорость, приподнять переход, сделать его из другого материала, обустроить островок и даже сузить или искривить проезжую часть, чтобы водители инстинктивно снижали скорость - типичные приемы для безопасности улиц. Кроме того, комментаторы заметили, что решать такие городские проблемы, в любом случае, должны профессионалы, а не посетители странички мэра.

Многие местные жители стали беспокоится, что теперь придется делать крюк. Все-таки улицы туристического города должны быть не загородными трассами, а удобны в первую очередь для пешеходов. К тому же рядом университет, остановки общественного транспорта... Вологжане предположили, что пешеходы буду перебегать дорогу в том же месте, но теперь уже нарушая ПДД.

Председатель Общественного совета Вологды прокомментировал решение: «Главное в этом вопросе – безопасность пешеходов. Пешеходный переход на ул. Предтеченской незащищенный, автомобили, съезжая с моста, набирают скорость, к тому же, сама зебра достаточно длинная. Рядом есть два более безопасных перехода – со стороны ул. Зосимовской и Советского проспекта. Кроме того, если смотреть на опыт других городов, то нигде нет зебр каждые 200 метров, все достаточно удалены друг от друга. Поэтому Общественный совет Вологды поддержал вариант с демонтажем этого пешеходного перехода». Интересно, насколько в других городах России, где нет близко расположенных зебр, удобно жить. Итоговое решение по вопросу примут на проектом комитете по снижению аварийности на дорогах в администрации Вологды.