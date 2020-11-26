Общественный совет Вологды высказал мнение о пешеходном переходе у драмтеатра

Городской общественный совет считает, что переход необходимо демонтировать.

На заседании членов комиссии по вопросам градостроительства и комиссии по социальной политике Общественного совета города Вологды обсуждали ряд вопросов. Среди прочих подняли тему снижения аварийности на «зебре» на улице Предтеченской около драмтеатра.

На пешеходном переходе у драмтеатра часто происходят ДТП - он включен в перечень 25 участков дорог города с высокой концентрацией аварий.

На днях водитель иномарки сбил здесь женщину и 8-летнюю девочку. К счастью, они остались живы, получив сочетанные травмы.

Самым легким решением проблемы может стать ликвидация перехода. Предложение обсуждала общественность. За различные предложения вологжане голосовали в интернете. Всего проголосовало свыше 4,5 тысяч человек. Свыше 1,6 человек согласились, что необходимо перенести пешеходный переход. Чуть меньше вологжан считают, что здесь необходимо установить искусственную неровность. Еще 941 голос горожане отдали голос за установку светофора, 336 голосов - за островок безопасности.

За сохранение перехода высказались студенты ВоГУ.

Члены общественного совета также высказались за ликвидацию перехода. Окончательное решение будет принято в ближайшее время.