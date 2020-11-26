Пострадавшая в пожаре рассказала, что вспышка возникла из-за домашнего вина

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Пресс-служба МЧС по Вологодской области дополнила информацию по пожару, который произошел вчера в Вологде на улице Пролетарской, 30. Хозяйка сгоревшей кухни раскрыла детали случившегося.

80-летняя вологжанка готовила домашнее вино, варила ягоды и подготовила спирт. Женщина неловко задела бутылку, и литр алкоголя растекся под холодильник. В тот же момент мотор холодильника внезапно включился, его нижняя часть вспыхнула. Огонь быстро распространился по горючей жидкости и моментально захватил мебель и бытовую технику. О результате возгорания Комсомолка писала ранее.