В Вологде из-за неисправного холодильника сгорела кухня

Место ЧП Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В областной столице в минувшую среду в час дня произошел пожар по адресу улица Пролетарская, 30. На первом этаже пятиэтажного многоквартирного дома загорелся холодильник. Причиной пожара называют неисправность бытовой техники.

На ликвидацию ЧП выехали 5 единиц техники и 15 человек личного состава. На кухне квартиры выгорели 6 квадратных метров жилой площади, повреждена внутренняя отделка, мебель. Холодильник оплавлен. В том числе закопчена и внутренняя отделка подъезда.

Из-за возгорания пришлось эвакуировать жителей соседних квартир - всего семь человек, в их числе ребенок, сообщает пресс-служба МЧС по Вологодской области.