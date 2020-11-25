В Череповце за два месяца полицейские предупредили 14 случаев мошенничеств у банкоматов

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В городе металлургов правоохранителям удалось пресечь 14 случаев дистанционного мошенничества за два месяца. Полицейские вместе с дружинниками проводят ежедневные рейды в торговых центрах. На месте они выявляют возможных жертв преступников.

По словам правоохранителей, сразу заметно, когда человек пытается перевести все свои сбережения и взятые в долг деньги мошенникам. Они разговаривают по телефону, следуют инструкциям звонящего и в панике тыкают на кнопки банкомата. Часто жертвами становятся люди пожилого возраста. "Мы обращаемся, говорим о том, что идет всплеск дистанционных преступлений. Спрашиваем, кому он пытается перевести деньги.", - рассказала о своих методах участковый уполномоченный отдела полиции № 2 Ольга Аккуратова.