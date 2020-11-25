Вологда
Еще
Радио
Вологда
Еще
Радио
Вологда
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

Моногоспиталь может быть развернут и на базе медсанчасти СЕВЕРСТАЛИ

В Череповце - дефицит коронавирусных коек
Иван Чухнин
КомментироватьОставить комментарий

Моногоспиталь появится в Череповце на базе медсанчасти Северстали. Об этом сообщает портал ГородЧе, ссылаясь на собственные источники. С персонала уже взяли подписи о согласии работать с коронавирусными пациентами. Тот из сотрудников, кто откажется, будет отправлен домой на минималку без доплат и стажевых.

На данный момент в медсанчасти уже находятся больные с подтвержденным коронавирусом, но они проходят лечение других заболеваний, болея коронавирусом в легкой форме.

Сейчас в городе металлургов два моногоспиталя, один из них лишь на 150 коек. Загруженность из - более 80 процентов.