Моногоспиталь может быть развернут и на базе медсанчасти СЕВЕРСТАЛИ

Моногоспиталь появится в Череповце на базе медсанчасти Северстали. Об этом сообщает портал ГородЧе, ссылаясь на собственные источники. С персонала уже взяли подписи о согласии работать с коронавирусными пациентами. Тот из сотрудников, кто откажется, будет отправлен домой на минималку без доплат и стажевых.

На данный момент в медсанчасти уже находятся больные с подтвержденным коронавирусом, но они проходят лечение других заболеваний, болея коронавирусом в легкой форме.

Сейчас в городе металлургов два моногоспиталя, один из них лишь на 150 коек. Загруженность из - более 80 процентов.