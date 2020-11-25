В Вологде опубликовали список адресов, где нельзя оставлять машину

Не оставляйте автомобили по этим адресам во время уборки снега

В Вологде на 11 улицах установили временные дорожные знаки, запрещающие парковку. Коммунальная техника будет убирать эти места от снега и наледи в зимний период, поэтому транспортных средств в определенное время там быть не должно. Иначе автомобили нарушителей отправятся на штрафстоянку.

На вологжан, оставивших технику под знаком «Остановка запрещена», будет возбуждено дело об административной ответственности. Помимо штрафа до 1500 рублей, нужно заплатить и за эвакуатор и хранение автомобиля.

Знаки начали устанавливать в прошлом году во время уборки снега. По мнению чиновников, практика очень эффективная и позволяет держать улицы в чистоте.