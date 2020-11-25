Лекарства для вологодских моногоспиталей закупают вологодские промышленные гиганты

Вологодский губернатор Олег Кувшинников сообщил на заседании оперштаба как будет решена проблема с лекарствами в моногоспиталях региона. Они будут закуплены в странах Евросоюза.

Этим уже начали заниматься коммерческие отделы вологодских промышленных гигантов. «Северсталь» и «ФосАгро» закупят лекарства для моногоспиталей региона, в том числе на европейских и азиатских рынках. «Я обратился к руководству компаний «Северсталь» и «ФосАгро» с просьбой закупить лекарства, особенно тяжелые антибиотики, для монопрофильных госпиталей, в случае их отсутствия, на рынке по импорту в странах Евросоюза или странах Азии. Сегодня коммерческие службы этих двух предприятий занимаются заключением контрактов на поставку данных лекарств для обеспечения всем необходимым больных в монопрофильных госпиталях. Уверен, что мы справимся с этой задачей при поддержке наших крупных системо и градообразующих предприятий», - сказал губернатор.