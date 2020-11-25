МЧС предупреждает вологжан о непогоде

МЧС предупредило вологжан об опасности. По данным гидрометцентра Вологды, с 6 утра 26 ноября до 18 часов пятницы в Вологодской области, преимущественно в западных и центральных районах, ожидается сильный снег. Он сопровождается усилением ветра, порывы будут доходить до 16 метров в секунду. При этом температура будет колебаться около нуля.

Местами ожидается гололедица, возможно налипание мокрого снега. Прогнозируется вероятность повреждения линий электропередач, увеличение количества ДТП, возможны обрушения слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, повреждение кровли жилых домов и падение деревьев со слабой корневой системой.