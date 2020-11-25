На Вологодчине ввели ряд ограничений из-за распространения коронавируса

На Вологодчине ужесточили антикоронавирусный режим. Режим повышенной готовности продлен до 15 января 2021 года.

- Вологодчина - антилидер по скорости распространения коронавирусной инфекции, - признал губернатор Олег Кувшинников. - Территорию региона заболевание захватывает более быстрыми темпами, чем в среднем по регионам РФ.

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Как сообщала "Комсомолка", регион занял второе место по индексу распространения опасной инфекции.

25 ноября на заседании оперативного штаба области были озвучены дополнительные ограничительные меры. На сегодняшний день в Вологодской области в моногоспиталях занято около 80 процентов коек. В ближайшее время развернут ещё 300 коек в моногоспиталях: 150 на Советском проспекте в Вологде и 150 в роддоме на Луначарского в Череповце.

Спортивные мероприятия будут проходить без ограничений, но без зрителей.

Концерты, спектакли и другие развлекательные мероприятия будут проходить при заполненности залов на 25 процентов, и при этом общее число зрителей не должно превышать 250 человек.

Массовых городских новогодних мероприятий не будет. Новогодние ёлки разрешены в школах и детских садах для детей исключительно одного класса или группы, при этом без участия родителей.

Запрещены корпоративы в закрытых помещениях.

Губернатор сообщил, что заведения общепита будут работать с 8:00 до 22:00. Фудкорты в торговых центрах будут работать, но ужесточены требования: предусмотрены расстояния между зонами и между столиками.

губернатор напомнил, что работодатели обязаны вывести пожилых работников - на удаленку, в оплачиваемые отпуска или больничные.