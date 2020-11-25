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Коронавирус Covid-19

170 больных коронавирусом получили бесплатные лекарства на дому

Вологодчина получила более 40 миллионов рублей на закупку лекарств
Иван Чухнин
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Если у участкового не будет с собой нужного лекарства, доставить его должна медсестра.

Если у участкового не будет с собой нужного лекарства, доставить его должна медсестра.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Более 40 миллионов рублей выделены Вологодской области из федерального центра на приобретение лекарств, которые будут выдаваться пациентам с коронавирусной инфекцией, тем, кто находится на амбулаторном лечении.

Первые 170 пациентов уже получили лекарства. Как сообщила и.о. зам губернатора Лариса Каманина, областной департамент здравоохранения и "Фармация" проводят закупку лекарств. К сожалению, не все лекарства есть на рынке, закупка ведется частями. В списке - 4 группы лекарств. Но выдавать будут лишь те, которые назначил врач. Все будет производиться через участковую службу - именно участковый врач осматривает пациента, назначает лекарство и выдает его.