170 больных коронавирусом получили бесплатные лекарства на дому

Если у участкового не будет с собой нужного лекарства, доставить его должна медсестра. Фото: Мария ЛЕНЦ

Более 40 миллионов рублей выделены Вологодской области из федерального центра на приобретение лекарств, которые будут выдаваться пациентам с коронавирусной инфекцией, тем, кто находится на амбулаторном лечении.

Первые 170 пациентов уже получили лекарства. Как сообщила и.о. зам губернатора Лариса Каманина, областной департамент здравоохранения и "Фармация" проводят закупку лекарств. К сожалению, не все лекарства есть на рынке, закупка ведется частями. В списке - 4 группы лекарств. Но выдавать будут лишь те, которые назначил врач. Все будет производиться через участковую службу - именно участковый врач осматривает пациента, назначает лекарство и выдает его.