48-летний мужчина вышел из дома в Соколе и исчез

Фото : ПСО "ЮК-Спас".

48-летний сокольчанин ушел из дома неделю назад и пропал.

Павел Марков проживал в Соколе на улице Калинина, 41. С 19 ноября о нем нет вестей, его местонахождение неизвестно. Волонтеры распространяют информацию о пропавшем.

Павел довольно высокий -182 сантиметра, худощавого телосложения. Ушел из дома в черной кожаной куртке, синих джинсах и черных ботинках. При себе имеет кнопочный телефон.

Волонтеры ПСО «ЮК-Спас» просят сообщить любую информацию о мужчине полиции по телефонам:02, 112, 102 или координаторам по телефонам: 8-921-123-88-80, 8-921-06-06-656.