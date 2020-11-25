Вологодский тракторист разъезжал на иномарке с поддельными правами

Поездки с поддельным удостоверением чреваты Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Тракторист купил и использовал поддельное водительское удостоверение. В итоге попал под суд. Как сообщает пресс-служба судов, грязовецкий районный суд Вологодской области огласил приговор.

Как выяснилось, в апреле - мае 2020 года мужчина через Интернет заказал у неустановленного лица водительское удостоверение, дающее право управления транспортными средствами категорий «В, В1, М». После оплаты заказа он получил подложное удостоверение по почте.

В августе 2020 года грязовчанин за рулем автомобиля Daewoo Nexia был остановлен сотрудниками ДПС и предъявил им подложное водительское удостоверение. При проверке документа полицейские выявили признаки подделки и изъяли его.

Эксперты выяснили, что удостоверение выполнено на обычном принтере.

Грязовчанин вину признал полностью. Пояснил, что весной 2020 года сожительница купила автомобиль, а у него имелись права тракториста. Он решил получить водительское удостоверение на право управления автомобилем, рассказал об этом знакомому из Ставрополья, а тот дал контакты человека, который сделает удостоверение.

Суд назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы на срок 5 месяцев. Ему нельзя выезжать за пределы территории Грязовецкого района, не изменять место жительства или пребывания без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием наказания.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса