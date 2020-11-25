Пенсионер судился с "Аквалайн" из-за переплаты и отсудил рубль за моральный ущерб

Из-за несовершенства закона многие вологжане вынуждены платить за мусор дважды. Фото ООО "Аквалайн", ВКонтакте.

Пенсионер из Верховажья через суд добился от регионального "мусорного" оператора ООО «АкваЛайн» перерасчета платы за обращение с коммунальными отходами, сообщает пресс-служба судов Вологодской области. Сельчанин обратился в Верховажский районный суд с иском о защите прав потребителя. Он потребовал от ООО «АкваЛайн» аннулировать начисления за ТКО на строящийся дом, взыскать переплату, расходы на оформление справок и моральный вред, который он оценил в размере 1 рубль.

Пенсионер сообщил, что построил дом на земельном участке, принадлежащем ему на праве собственности. Однако сейчас живет в другом доме, где и оплачивает коммунальные услуги, в том числе и за мусор. Но с января 2020 года ему стали поступать счета от ООО «АкваЛайн» и на построенный дом. Он неоднократно представлял региональному оператору справки, что в этом доме никто не проживает, но ничего не изменилось.

Суд разобрался в этом деле . И установил, что мужчина зарегистрировал право собственности на земельный участок 25 февраля 2020 года. Согласно нормам, с указанной даты на собственника возлагалась обязанность оплачивать услуги по обращению ТКО.

Поэтому суд удовлетворил требования пенсионера частично: он признал начисления незаконными с 1 января до 25 февраля 2020 года. При этом суд обязал "Аквалайн" произвести перерасчет платы. Кроме того, суд взыскал с ответчика в пользу истца затраты на поездки в судебные заседания в сумме 960 рублей, а также моральный вред, как и просил истец, в размере 1 рубль.

Во взыскании с ответчика затрат на оформление справок для предоставления в ООО «АкваЛайн» суд отказал в связи с отсутствием каких-либо доказательств несения таких затрат.

Решение в законную силу не вступило, может быть обжаловано сторонами.

Как сообщала "Комсомолка", вологжане, являясь собственниками нескольких квартир, домов, вынуждены несколько раз платить за мусор. Власти, признавая несправедливость таких платежей, не торопятся решить проблему.