В Вологде сотрудница банка обокрала клиентов на 1,5 млн рублей

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Вологжанку подозревают в неправомерном обороте денег и изготовлении поддельных документов. Следователи предполагают, что женщина с июня 2018 года по октябрь 2020 была клиентским менеджером операционного банка и перевела от имени 51-летнего клиента-предпринимателя 957 тысяч рублей на счет ничего неподозревающей подруги.

Потом мошенница и вовсе подделала подписи клиента и открыла другой счет, с которого сняла 500 тысяч в банкомате. Женщина даже не побрезговала обокрасть 64-летнюю пенсионерку - у нее похитила 177 тысяч рублей.

На данный момент устанавливается причастность вологжанки к другим преступлениям, сообщает СУ СК по Вологодской области.