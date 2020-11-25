Антимонопольщики оштрафовали "Ростелеком" и ТЕХНОСЕРВЪ А/С почти на 50 миллионов рублей

Антимонопольщики оштрафовали АО «ТЕХНОСЕРВЪ А/С» на 24 миллиона 291 098 рублей. И этот штраф на днях был предприятием оплачен. На такую же сумму было оштрафовано и ПАО «Ростелеком».

Они нарушили законодательство, заключив антиконкурентное соглашение для поддержания цен на торгах. Это соглашение было достигнуто при организации и внедрении АПК «Безопасный город». ПАО «Ростелеком» и АО «ТЕХНОСЕРВЪ А/С» принимали участие в работе межведомственной рабочей группы по вопросам, связанным с внедрением и развитием систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Вологодской области. В дальнейшем обе компании совместно участвовали в проводимой КУ ВО «ЦОРБ» закупке, по результатам которой КУ ВО «ЦОРБ» и ПАО «Ростелеком» заключили государственный контракт на сумму 809 миллионов 693 250 рублей.

В свою очередь ПАО «Ростелеком» провело закупку на исполнение государственного контракта, по результатам которой был заключен договор между ПАО «Ростелеком» и АО «ТЕХНОСЕРВЪ А/С» на сумму 482 миллиона 837 035 рублей. Разница в стоимости идентичных работ по государственному контракту и договору составила 326 миллионов 856 214,55 рублей. Как сообщает УФАС по Вологодской области, образованный акционерными обществами картель создал ПАО «Ростелеком» и АО «ТЕХНОСЕРВЪ А/С» условия одностороннего воздействия на общие условия обращения товара на товарном рынке и привёл к ограничению конкуренции.

Ориентировочная сумма ущерба составила 326 миллионов 856 214,55рублей. В декабре 2018 года Вологодское УФАС России признало ПАО «Ростелеком» и АО «ТЕХНОСЕРВЪ А/С» нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 Федерального закона «О защите конкуренции».

Законность решения Вологодского УФАС России подтверждена Арбитражным судом Вологодской области, Четырнадцатым арбитражным апелляционным судом и Арбитражным судом Северо-Западного округа.