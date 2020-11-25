Новый корпус школы №30 Вологды будет готов к апрелю

Фото со страницы мэра

В Вологде продолжаются строительные работы над новым корпусом школы №30, рассчитанном на 300 школьников начальных классов. На данный момент объект готов на 75%. Само строительство должно закончиться к концу этого года, в апреле уже должны начаться первые уроки - дополнительное время выделили на оформление бумаг и оборудование классов.

Ведутся отделочные работы, устанавливается новое оборудование. На первом этаже пристройки размещена столовая, на втором – спортзал. Это поможет разгрузить основное здание.

Практически закончено обустройство стадиона и прилегающей территории. На стадионе будут расположены три игровые площадки: волейбольная, баскетбольная и детская.