17-летняя вологжанка снимала чужие деньги через онлайн-банк

Девушка не подумала о последствиях. Фото: Алексей БУЛАТОВ

18-летняя девушка обвиняется в краже денег с банковского счета. По версии следствия, 13.08.2020 17-летняя жительница Тотемского района обнаружила, что на абонентский номер, находящийся в ее пользовании, приходят смс-уведомления о зачислении денежных средств на чужой банковский счет.

Так девушка поняла, что к абонентскому номеру подключена услуга мобильного банка, с прикрепленной к нему банковской картой. Тогда девушка по телефону совершила 4 операции по переводу чужих денежных средств на свой банковский счет. Всего таким образом было похищено 8 тысяч рублей. Как оказалось, девушка и пострадавшая не были знакомы.

Похитительницу вычислили, было возбуждено уголовное дело, на днях ей было предъявлено обвинение. Уголовное дело направлено в суд, сообщает региональное СУ СК.