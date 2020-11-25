В Грязовце эвакуировали детсад из-за пожара

Место ЧП Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В грязовецком детсаду №4 на улице Беляева вчера произошел пожар. Около двух часов дня поступил тревожный звонок, на место выехали специалисты МЧС: две единицы техники и семь человек личного состава. Из здания пришлось эвакуировать 97 детей и 11 взрослых.

Очаг возгорания был обнаружен около входа в подвал. Площадь пожара составила всего 0,2 квадратных метра. Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при демонтаже эвакуационной лестницы - загорелся утеплитель.