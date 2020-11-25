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Коронавирус Covid-19

36 вологжан погибли от коронавируса за 5 дней

Такой смертности от COVID-19 регион еще не видел
Евдокия САХАРОВА
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В Вологодской области очередной день, когда от коронавируса погибает множество вологжан. Согласно статистике за 25 ноября с сайта стопкоронавирус.рф, в регионе умерло 10 человек. В сумме за последние 5 дней - 36. Всего с начала пандемии - 110.

Информация с сайта стопкоронавирус.рф

Информация с сайта стопкоронавирус.рф

208 больных коронавирусом сегодня выздоровели, 255 заболели. 3602 теста сделано за минувшие сутки. По данным ИЦК Вологодская область находится на 18 месте по приросту зараженных.

Департамент здравоохранения области и Роспотребнадзор подготовили список действий, которые необходимо сделать при появлении симптомов вирусного заболевания. Смотрите изображения ниже.

Что делать, если заболел

Что делать, если заболел

Кому делается тест

Кому делается тест

Алгоритм действий при коронавирусе

Алгоритм действий при коронавирусе