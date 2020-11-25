36 вологжан погибли от коронавируса за 5 дней

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В Вологодской области очередной день, когда от коронавируса погибает множество вологжан. Согласно статистике за 25 ноября с сайта стопкоронавирус.рф, в регионе умерло 10 человек. В сумме за последние 5 дней - 36. Всего с начала пандемии - 110.

Информация с сайта стопкоронавирус.рф

208 больных коронавирусом сегодня выздоровели, 255 заболели. 3602 теста сделано за минувшие сутки. По данным ИЦК Вологодская область находится на 18 месте по приросту зараженных.

Департамент здравоохранения области и Роспотребнадзор подготовили список действий, которые необходимо сделать при появлении симптомов вирусного заболевания. Смотрите изображения ниже.

Что делать, если заболел

Кому делается тест