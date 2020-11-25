Вологжанин ездит на половине "десятки"

Фото car.ru

Автолюбители Вологодской области были удивлены, увидев на дорогах региона странную машину: видоизменённый ВАЗ-2110, без задней части. "Десятка" лишилась багажника и второго ряда кресел - от всего кузова осталась лишь половина.

Об этом рассказали на портале car.ru. Вероятно, владелец решил таким креативным способом спасти свой автомобиль после ДТП. Прямо за сидением водителя осталась укороченная подвеска и задние фонари.

Комментаторов очень повеселила новая "модель". Некоторые пошутили, что вологжанин, возможно, просто развелся с супругой и поделил машину... Кто-то даже придумал модифицированной версии названия: "Лада без зада" и "Лада Smart".