На Вологодчине проведут областное родительское собрание

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В Вологодской области 26 ноября, в четверг, в 18:00 пройдет областное родительское собрание. В мероприятии поучаствуют представители Департамента образования, Роспотребнадзора и территориальных управлений. Будут затронуты вопросы, касающиеся организации учебного процесса в период пандемии. На данный момент из-за коронавирусной эпидемии дома обучаются 3 тысячи детей. Об этом сообщила начальник Департамента образования Елена Рябова.

Свой вопрос можно задать в группе департамента образования ВКонтакте. Ссылка на трансляцию мероприятия появится на сайте департамента образования.

Губернатор заявил, что сейчас нет оснований для перевода всех школ региона на дистанционный режим.