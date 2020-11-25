Вологжанка стала второй на Кубке России по спортивному туризму

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На соревнованиях по спортивному туризму Вологодскую область представили двое спортсменов. Кубок России прошел в Салехарде во второй раз. В турнире приняли участие Свердловская область, Челябинская, Вологодская, республики Марий Эл, Чувашия и Коми, а также ХМАО.

Вологжанка Марина Сырникова завоевала серебро на лыжной дистанции с результатом 24:13, Артём Ваточкин занял 5 место, сообщил спорт-центр.рф.

В общекомандном зачете, по итогам двух дней, победила сборная Свердловской области.