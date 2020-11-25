В Вологде пропал 40-летний мужчина со шрамом на веке

Сергей Афанасьев, 40 лет Фото: ПСО "Ты не один"

В Вологде разыскивают 40-летнего Сергея Афанасьева. Мужчина вышел из дома по адресу Карла Маркса, 76, еще 2 ноября и до сих пор не вернулся.

Сергей Александрович ростом 175 см, худощав. Волосы - темные, короткие. С правой стороны головы есть вмятина после травмы. На левом верхнем веке сантиметровый шрам. Есть татуировка на левом плече - в виде колеса или рулевого штурвала.

В последний раз был одет в черную куртку, синюю с белым футболку, джинсы с черной английской надписью вдоль шва, черные кроссовки.

Имеющим какую-либо информацию о местонахождении пропавшего, просьба позвонить волонтерам по телефону 8 (911) 505-68-98 или в полицию 102.