83-летнему пенсионеру удалось спасти свой миллион от мошенников

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Пожилой житель Бабаево чуть не попал в список жертв дистанционных мошенников. 83-летний мужчина уже был на пороге дома - спешил дойти до банкомата и перевести на "резервный счет" сбережения в размере 1 млн 380 тысяч рублей.

Телефонный преступник, по старой традиции, представился вологжанину экспертом службы безопасности центрального банка России. Он убедил пожилого человека, что его данные попали в плохие руки (так, впрочем, и оказалось) и банковские сбережения могут быть похищены.

К счастью, в последний момент пенсионер все-таки вспомнил газетную статью, рассказывающую о подобных мошенничествах. Вологжанин прервал разговор и обратился в полицию. После этого он лично сходил в банк - его накопления оказались в полной безопасности. Возбуждено уголовное дело. Об этом инциденте сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.