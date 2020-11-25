Многодетная мать бросилась спасать годовалую дочь и погибла с ней в огне

Место трагедии Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Трагедия произошла в 6:30 утра минувшего дня в деревне Пучнино Чагодощенского района Вологодской области. В деревянном одноэтажном доме, где проживала семья с тремя детьми, начался пожар. По данным Следственного комитета, в здании была лишь младшая дочка, остальные занимались хозяйством. Глава семьи находился в конюшне, расположенной в 800 метрах от дома. Заметив дым, он поспешил на помощь, но дом уже вовсю пылал. Жены и годовалой дочери нигде больше не обнаружил... Оказалось, мать прыгнула в огонь спасать малышку. Остальные двое детей не пострадали.

На место происшествие выехали 15 человек и 7 единиц техники. В 8:45 было ликвидировано открытое горение. На пепелище обнаружено тело 35-летней женщины, предположительно, с девочкой на руках...

Устюженский следственный отдел возбудил уголовное дело по факту гибели людей на пожаре. На месте изъяты костные останки, предстоит провести ряд экспертиз для подтверждение личностей погибших. Причины возгорания устанавливаются.