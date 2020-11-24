В Вологодской области ребенок выпал из иномарки на проезжую часть

Школьник выпал на проезжую часть. Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Кадуе ребенка отвозили в школу. Он выпал из салона автомобиля. ЧП случилось 23 ноября 2020 года в 7 часов 40 минут на Школьном переулке у дома №7.

Автомобилем управлял мужчина 1971 года рождения. По предварительной версии, из автомобиля Шкода Супер В выходил мальчик. Не убедившись в высадке пассажира, водитель начал движение с открытой левой задней дверью автомобиля. Школьник 2012 г.р., собиравшийся выйти из автомобиля, упал из салона на дорогу. Ему назначено амбулаторное лечение, сообщает пресс-служба УМВД области.