В Вологде выход на лед строго запрещен

Фото: Ната Сучкова, Фейсбук

Запрет выхода на лед действует в Вологде. 26 предупреждающих аншлагов установлены на берегах реки Вологды, там, где горожане любят срезать путь. Еще 12 табличек закреплено на остальных водоемах города. Об этом сообщил руководитель МКУ «Центр гражданской защиты населения города Вологды» Олег Пономарев.

Пруды в Кремлевском саду, парке Ветеранов, Фрязиновском парке, на ул. Дзержинского и на ул.Строителей в Прилуках уже покрылись тонкой коркой, выход на которую опасен. Запрет выхода на лед будет действовать до тех пор, пока толщина льда не достигнет 7 сантиметров.

Спасатели предлагают горожанам, увидев на льду ребенка немедленно звонить по телефону 112. Напомним, год назад в реке утонул ребенок, выбежавший на лед за мячом.

Всем нарушителям грозит штраф от 1000 до 3000 рублей, сообщает ссылка на пресс-служба Администрации города Вологды.