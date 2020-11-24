В вологодской больнице умерла женщина, отравившаяся на пожаре на Старом шоссе

От возгорания в тамбуре на две квартиры погибла супружеская пара. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Вологде, как сообщала "Комсомолка", произошел пожар в многоквартирном доме из-за электрического щитка, установленного в тамбуре. В квартире погиб мужчина. Следователи СК России сообщают о том, что его жена, доставленная в больницу, также погибла.

Накануне в 9-этажном доме огнём сильно был повреждён тамбур, соединяющий две квартиры. Как сообщает пресс-служба СУСК, по одной из версий, очаг возгорания расположен в этом помещении - там располагался шкаф учета электрической энергии. Огонь и дым проникли внутрь одной из квартир через деревянную дверь. Металлическая дверь другой квартиры воспрепятствовала распространению огня внутрь. Обитателей квартиры пытались спасти пожарные. Коридор трехкомнатной квартиры оказался поврежден огнем, из жилища были эвакуированы его хозяева. Мужчину 1952 года рождения спасти не удалось, он скончался на месте происшествия, а его супруга 1949 года рождения была доставлена в больницу, где на следующий день скончалась. По предварительным данным, причиной их смерти явилось отравление продуктами горения. В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии, назначен комплекс экспертиз, включая судебно-медицинские и пожарно-техническую.