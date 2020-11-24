Водитель поплатился за то, что ехал пьяным и сбил светофор

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Суд вынес решение по факту ДТП в Череповце. Водитель в нетрезвом виде сбил светофор. Как установил суд, 11 ноября 2020 года в 17:50 30-летний мужчина у дома 118 по ул. Краснодонцев в Череповце на автомобиле Chevrolet Lacetti врезался в светофор. Сотрудники ДПС в присутствии понятых установили у водителя в выдыхаемом воздухе 0,703 мг/л.

В судебном заседании водитель пояснил, что накануне выпил, но полагал, что протрезвел. Город он знает плохо, на перекрестке улиц Олимпийская – Краснодонцев ему надо было проехать прямо. Впереди идущий внедорожник неожиданно ушел на левую полосу, а он, чтобы избежать столкновения с пешеходом, ушел направо и врезался в светофор. За поврежденную опору он заплатил 24 000 рублей.

Мировой судья назначил череповчанину наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев.

Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано.