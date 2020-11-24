Преподаватель вологодского техникума брал деньги с заочников

В Вологде суд назначил наказание преподавателю железнодорожного техникума за получение взяток и служебный подлог. 69-летний вологжанин признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (14 эпизодов), ч.1 ст. 291.2 УК РФ, ч. 1 ст. 292 УК РФ (2 эпизода).

Суд установил, что преподаватель Вологодского техникума железнодорожного транспорта с 9 апреля 2018 года по 16 января 2019 года от студентов-заочников брал взятки. За деньги он выставлял хорошие оценки при сдаче контрольных, лабораторных, практических и курсовых работ, а также зачетов.

При этом 1 февраля 2019 года преподаватель внес в официальные документы - зачетные ведомости заведомо ложные сведения - отметки о сдаче зачетов студентами, которые фактически его не сдавали.

Подсудимый вину признал полностью.

Суд назначил вологжанину наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, с лишением права заниматься преподавательской деятельностью на 3 года и штрафом в доход государства, сообщает пресс-служба судов области.

Кстати, ранее сообщалось о приговоре в отношении военнослужащего, который давал взятки этому преподавателю - его оштрафовали на 150 000 рублей.