В Вологодской области в огне погибла многодетная мать

Дом уничтожен полностью. Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Тело многодетной матери нашли на пепелище: дом сгорел в Чагодощенском районе. Пожар случился утром 24 ноября в деревне Пучино. Как сообщили в областном управлении МЧС, сигнал пожарным поступил в 7:03 утра. Горел частный деревянный дом, в котором проживала семья с тремя детьми.

На место выезжали 15 человек, 7 единиц техники. Однако дом был полностью уничтожен огнем. На пепелище обнаружен труп женщины. Предположительно, это хозяйки дома.

О судьбе других членов семьи пока не сообщается. Причины ЧП устанавливаются.