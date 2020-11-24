Вологодская область оказалась в лидерах по распространению коронавирусной инфекции

Вологодчина оказалась в тройке лидеров по скорости распространения коронавируса, сообщает портал Город Во.

23 ноября индекс распространения COVID-19 составил 1,23 - это было второе место по России. Лидером стала соседняя Карелия – 1,29. Вологодчина - на второй строчке рейтинга. Тройку замкнула Чечня - 1,21. В Москве и Петербурге показатель составил 1,20.

Напомним, накануне 231 человек заразился коронавирусом, по данным федерального центра. При этом областной оперштаб не мог назвать корректные цифры заболеваемости и смертности,

Последние две недели умерших от коронавируса не было, несмотря на многочисленные смерти людей с инфекцией. Внезапно оперштаб сообщил сразу о 16 умерших от болезни вологжанах.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова озвучила регионы с высокими темпами распросранения болезни. По ее словам, самый высокий показатель распространения коронавируса зарегистрирован в Республиках Алтай и Крым, Еврейской автономной области, Ненецком автономном округе, Вологодской и Смоленской областях, Санкт-Петербурге и Пермском крае, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"За прошедшую неделю показатель репродукции в целом по стране составлял единицу, практически не превышая ее", - Рассказала Анна Попова на президиуме Координационного совета по борьбе с COVID-19.