Пенсионер в Вологодской области несколько часов терроризировал скорую помощь

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Суд оштрафовал пенсионера, который мешал работать медикам. Несколько часов от терроризировал скорую помощь.

Вожегодский районный суд рассмотрел материалы дела и привлек к административной ой ответственности 55-летнего местного жителя по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство, сопровождающееся оскорбительным приставанием к гражданам).

8 октября вечером - с 20:00 до 24:00 мужчина, проживавший в деревне Гридино Вожегодского района, неоднократно звонил с домашнего телефона на телефон отделения скорой помощи Вожегодской райбольницы. При этом он ругался матом, высказывал непристойные выражения, мешал сотрудникам скорой помощи работать, а на замечания не реагировал. Медики написали заявление в полицию. Дело дошло до суда. В суде мужчина вину признал. Оказывается, он так "развлекался" не в первый раз. Суд назначил мужчине наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей, сообщает пресс-служба судов.