Количество безработных на Вологодчине за год увеличилось в 1,8 раза

В Вологодской области численность работоспособного населения составляет 573 тысяч человек - это почти половина общей численности населения. Из них в августе-октябре 42,3 тыс.человек - являлись безработными. По официальным данным, их численность по сравнению с тем же периодом 2019 года увеличилась в 1,8 раза.

Уровень безработицы, это отношение численности безработных к численности рабочей силы в августе-октябре 2020 года составил 7,4%, сообщает Вологдастат.

На конец октября 2020 года в государственных учреждениях службы занятости населения, по данным Департамента труда и занятости населения Вологодской области, зарегистрированы 32,8 тыс. безработных, обратившихся за содействием в поиске работы - это в 5 раз больше, чем годом ранее.

Из 31,3 тыс.человек, имеющих статус безработного, менее половины - 14 тыс. человек, получали пособие по безработице.

При этом работодатели заявили на конец октября 2020 года о 14,1 тыс.человек. Это меньше на 8,4%, чем годом ранее.

Уровень зарегистрированной безработицы (отношение численности безработных к рабочей силе) составлял 5,5%, на 100 заявленных вакансий претендовало в среднем 233 человека.