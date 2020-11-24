Вологжанин погиб в пожаре из-за электрощитка многоквартирного дома

В Вологде, в минувший понедельник в 4 часа дня произошел пожар на 6 этаже девятиэтажного жилого дома по адресу Старое шоссе, 2б. Возгорание началось у электрощитка в предквартирном тамбуре. К сожалению, один из жильцов, 66-летний вологжанин, скончался в машине скорой. Его 68-летняя жена госпитализирована с ожогом верхних дыхательных путей и отравлением угарным газом.

Пожар распространился на 10 квадратных метров площади. Выгорел электрощиток, шкаф с вещами в квартире, обуглен деревянный ларь и тумбочка. Кроме того, одна из квартир оказалась закопчена по всей площади - отделка испорчена. Подъезд же запачкан гарью с 6-го по 9-й этажи.

На месте ЧП работали 22 человек личного состава МЧС и 8 единиц техники. Пожарным пришлось эвакуировать 9 человек, еще 5 - спасли. Причиной пожара назвали аварийный режим работы электросети дома, сообщает пресс-служба МЧС.