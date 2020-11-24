Верховажский сотрудник ДПС брал взятки элитным коньяком

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В Верховажье сотрудника ДПС подозревают в получении взятки через посредника. На время расследования мужчина отстранен от работы. В случае доказательства вины - уволят.

Следователи считают, что 40-летний обвиняемый в июне 2020 года пропустил грузовик с полуприцепом с лесозаготовительной техникой без специального разрешения на круглосуточном посту 320 км федеральной автомобильной дороги А-119. Ситуация повторилась и на следующий день Инспектор просто отходил с поста на полчаса, когда большегрузы проезжали мимо по договоренности. Через какое-то время посредник передал правоохранителю три бутылки коньяка марки «Hennesy» общей стоимостью 5,6 тысяч рублей в качестве вознаграждения.

Уголовное дело передано в суд. Вину полицейский не признал.

Ответственность взяткодателя рассмотрят в отдельном производстве, сообщили в пресс-службе Следкома по Вологодской области.