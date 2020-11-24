Вологодчина получит 2,1 млрд на строительство медучреждений

Фото со страницы мэра Вологды

В Вологде и Череповце (ЗШК) построят по поликлинике, а в Верховажье - ЦРБ. В бюджет области будет включено финансирование в размере 2,1 млрд рублей. Президент поддержал просьбу региона о дополнительном финансировании, а министерство здравоохранения рекомендовало к одобрению региональную программу. Об этом рассказал губернатор во время оперативного совещания в Правительстве области. Программа должна быть утверждена до 15 декабря 2020 года.

В областной столице медучреждение появится на территории между Осановской рощей и ледовым дворцом в Бывалово. Строительство продлится с начала 2022 года по сентябрь 2024. На объект выделено 664 млн рублей. Администрации города необходимо добавить изменения в планировку территории и в Градостроительный план, сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Лечебный корпус ЦРБ в Верховажье должен быть готов до конца 2023 года.

Глава региона отметил, что на реализацию региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения в ближайшие 3 года дополнительно направят 3 миллиарда рублей.