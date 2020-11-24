Вологодский подросток сознался в вандализме и исправил содеянное

Фото: газета «СМ»

В Великом Устюге несовершеннолетний вандал признался в совершенном преступлении. Еще до этого, группах города в соцсетях поднялся большой резонанс. Вологжане яро осуждают порчу общественного имущества. Часто стали публиковаться записи с камер видеонаблюдения, особенно в Вологде и Череповце. Обычно хулиганов выслеживают полицейские, а потом, уже пойманные злоумышленники начинают молить о прощении. Особенно неприятная ситуация произошла зимой, когда группа пьяных студентов разгромила ледяные скульптуры. Их создавали мастера со всей страны на площади Молодежи в Череповце.

В этот раз хулигана обнаружили не правоохранители. В полицию позвонила мать 14-летнего мальчика. Местная жительница сообщила, что сын-подросток раскаялся, что по случаю своего дня рождения написал на малой архитектурной форме "Якоре" в сквере Речников Великого Устюга буквы "Д.Р.". Стало известно, что молодой человек после этого закрасил непотребство черной краской, чтобы восполнить ущерб. Устюжане положительно оценили признание хулигана и реакцию родителей.

Напомним, что ремонт в сквере прошел буквально несколько недель назад.