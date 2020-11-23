Вологжанин ворвался на чужую свадьбу и устроил скандал

- Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю

В Вологде сотрудникам Росгвардии пришлось усмирять 41-летнего местного жителя в одном из отелей города. Вологжанин шел по улице, услышал музыку и веселье и решился проникнуть в ресторан с черного хода. Незваный гость начал вести себя неадекватно и был нетрезв. Он приставал к женщинам, оскорблял сотрудников заведения. Покинуть помещение отказывался, - сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Нарушитель был передан полицейским, на него составили протокол за мелкое хулиганство.