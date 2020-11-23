Жители пригородов Вологды не могут добраться до центра

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Жители Майского и Молочного, пригородов Вологды, пожаловались на проблемы с общественным транспортом. Автобусы маршрутов 37 и 37э оказываются забиты битком и ходят нечасто.

С 23 ноября рейсы сократили еще сильнее. Вологжанка пишет: "Он и так, без сокращения, ездит всегда переполненный. А теперь ещё меньше рейсов будет. На крыше ездить? 90% населения Молочного работают в Вологде, а ещё из Майского едут сколько людей. Может быть нужно обращаться в прокуратуру?".

Мэр города Сергей Воропанов объяснил, что частный перевозчик «Вологда транс» столкнулся с нехваткой кадров, ведь многие водители заразились коронавирусом, а замены нет. Ранее администрация не могла и вовсе найти перевозчика на проблемные маршруты, несмотря на то, что стоимость проезда там выше - 30 рублей.