За три дня в Вологодской области погибло от коронавируса 16 человек

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Для вологжан сократили количество получаемых статистических данных по коронавирусной инфекции после того, как вскрылись расхождения.

Однако, согласно официальному сайту стопкоронавирус.рф, за последние три дня в Вологодской области погибло 16 человек от COVID-19. Это космическая для региона цифра, ведь всего с начала пандемии умерло 90 коронавирусных вологжан. Последний такой скачок смертности был примерно 20 дней назад. За сутки выявлен 231 зараженный, когда еще в субботу максимальное число было 176! Выздоровело всего 93 человека.

Мэр Вологды сообщил, что в моногоспиталях Вологды находятся 453 пациента. В Череповце - еще 555 пациентов. Треть больных, находящихся в стационарах, в тяжелом состоянии. В регионе моногоспитали загружены на 77%. Сергей Воропанов добавил, что возобновление статистики заболеваемости по муниципалитетам может появиться уже завтра.